Detenido por presunto abuso sexual a joven en colonia Bella Vista

La afectada relató que se encontraba esperando la unidad de EcoVía cuando un hombre se le aproximó y presuntamente le realizó tocamientos

Un hombre fue detenido la noche del martes, luego de ser señalado por una joven por presuntamente realizarle tocamientos mientras ella esperaba el transporte público para dirigirse a su domicilio, en la colonia Bella Vista, al norte del municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:15, en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y Aureliano Ramos, donde una joven de 24 años solicitó auxilio a oficiales que realizaban labores de vigilancia en el sector. La afectada relató que se encontraba esperando la unidad de EcoVía cuando un hombre se le aproximó y presuntamente le realizó tocamientos en los glúteos y la pierna, lo que la llevó a pedir ayuda de inmediato.

Durante la entrevista con los elementos, la joven también señaló que en una ocasión previa había vivido una situación similar cuando abordaba un camión para dirigirse a su trabajo, percatándose posteriormente de que se trataba del mismo individuo. Con base en su señalamiento directo, el hombre fue interceptado metros más adelante.

El detenido fue identificado como Jorge Adrián O., de 28 años, quien fue asegurado a petición de la víctima para que responda por los hechos señalados. La intervención fue realizada por elementos de la Policía de Monterrey, quienes procedieron conforme al protocolo.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal.