Detenido por presunta violencia familiar en Mitras Centro

La víctima señaló que su expareja estaba al interior de su casa, le pidió retirarse debido a la orden de restricción vigente, pero reaccionó agresivo

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente amenazara a su expareja, pese a contar con una orden de restricción, en hechos registrados la noche de este jueves en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, Nuevo León.

La detención ocurrió alrededor de las 21:30 horas, en el cruce de las calles Iztaccíhuatl y Venegas, donde fue asegurado Manuel Ernesto G., de 57 años de edad. De acuerdo con la información recabada, elementos policiales atendieron un reporte por una presunta riña familiar y se trasladaron de inmediato al lugar.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con la víctima, una mujer de 40 años, quien señaló que al llegar a su domicilio encontró a su expareja al interior del inmueble. Indicó que le pidió retirarse debido a la orden de restricción vigente; sin embargo, el hombre habría reaccionado de manera agresiva y la habría amenazado con golpearla.

Ante la situación, la mujer solicitó apoyo a través del número de emergencias 911 y permitió el acceso de los oficiales al domicilio, donde el masculino fue detenido sin que se reportaran personas lesionadas.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.