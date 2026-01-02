Detenido por posesión de arma de fuego en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por el sector, cuando observaron que el hombre estaba tirando basura en vía la pública

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraran un arma de fuego entre sus ropas, al estar tirando basura en la vía pública, en el centro de la ciudad.

La detención de José Guadalupe A., de 47 años de edad, se registró a las 14:40 horas, en Cuauhtémoc y 5 de mayo.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por el sector, cuando observaron que el hombre estaba tirando basura en vía la pública, por lo que se aproximaron para llamarle la atención.

El presunto reaccionó de forma agresiva contra los oficiales, por lo que procedieron a detenerlo.

Al revisarlo, le encontraron un arma tipo escuadra en color negro, la cual la portaba en la cintura, así como un cargador.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.