Detenido por muerte de paciente en anexo de Apodaca

La víctima fue ingresado en un centro de rehabilitación denominado Aliento de Vida, ya en el centro se mostró agresiva y fue golpeada en varias ocasiones.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de Edson “N”, de 28 años, por su presunta participación en la muerte de un hombre en hechos ocurridos en la colonia Ébanos, en Apodaca.

De acuerdo con la investigación realizada por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Edson “N” participó, junto con Javier “N”, José “N” y Adal “N” , todos ya detenidos, en la retención de Daniel, de 39 años, para ingresarlo en un centro de rehabilitación denominado Aliento de Vida, ubicado en la misma localidad. La acción fue realizada a solicitud de familiares del afectado, debido a su adicción a narcóticos.

Según el informe de la Fiscalía, una vez en el centro de rehabilitación, la víctima se mostró agresiva y fue golpeada en varias ocasiones. Dos días después, el 22 de agosto de 2024, se notificó a la familia que Daniel presentaba problemas de salud graves, por lo que fue trasladado al Hospital Metropolitano, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

La causa de muerte fue anoxemia secundaria a broncoaspiración de contenido hemático, consecuencia de traumatismo cráneo-rostral.

Edson “N” fue detenido en calles de la colonia Mixcoac y enfrenta cargos por homicidio preterintencional. En tanto, Javier “N” fue vinculado por encubrimiento, mientras que José “N” y Adal “N” también enfrentan cargos por homicidio preterintencional, todos por los mismos hechos.

El caso continúa bajo investigación.