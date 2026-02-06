Detenido por muerte de interno en centro de rehabilitación

Tras su captura, Eduardo “N” fue internado en un penal estatal y quedó a disposición de un juez, quien definirá su situación legal.

Eduardo “N”, de 30 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre ocurrida en el municipio de Apodaca, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La detención se llevó a cabo el 4 de febrero de 2026, cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones lo ubicaron y arrestaron en la vía pública, en calles de la colonia Artemio Treviño, en Apodaca.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2024, cuando Eduardo “N” y otros cuatro hombres acudieron a un domicilio de la colonia Ébanos, donde, a petición de familiares, se llevaron a Daniel, de 39 años de edad, para internarlo en un centro de rehabilitación llamado “Aliento de Vida”, con el objetivo de atender problemas de adicción.

Una vez en el centro, Daniel presuntamente fue agredido en varias ocasiones, ya que se encontraba alterado.

Dos días después, el 22 de agosto, los encargados del lugar informaron a la familia que su estado de salud había empeorado, por lo que fue trasladado al Hospital Metropolitano, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinó que la muerte se debió a complicaciones derivadas de los golpes que recibió.

Tras su captura, Eduardo “N” fue internado en un penal estatal y quedó a disposición de un juez, quien definirá su situación legal.

Las autoridades informaron que los otros cuatro hombres relacionados con el caso ya fueron detenidos previamente; uno por encubrimiento y los otros tres por su presunta participación directa en los mismos hechos.