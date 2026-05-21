Detenido por maltrato animal a caballo en Puerta de Hierro

Policías de Monterrey le notificaron al hombre que la conducta observada era considerada como maltrato animal, motivo por el cual fue detenido.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre señalado presuntamente por maltrato animal, luego de que fuera sorprendido golpeando a un caballo mientras circulaba con un carretón en la colonia Puerta de Hierro.

El arresto de Bernardo C., de 45 años de edad, ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el cruce de Ruiz Cortines y Puerta de Hierro, en la zona norponiente de Monterrey.

Detectan presunto maltrato durante recorrido de vigilancia

De acuerdo con el informe de las autoridades, los oficiales realizaban labores de prevención cuando observaron al hombre desplazándose en un carretón mientras presuntamente azotaba en repetidas ocasiones con un látigo a un caballo zaino.

Al percatarse de la situación, los uniformados se acercaron y le indicaron que detuviera su marcha para realizar una inspección.

Posteriormente le solicitaron bajar del vehículo y le notificaron que la conducta observada era considerada como maltrato animal, motivo por el cual fue detenido.

Aseguran caballo y objetos utilizados

Tras el arresto, las autoridades aseguraron al equino, el látigo con el que presuntamente era golpeado y el carretón utilizado por el hombre.

Además, se informó que personal de la Secretaría de Medio Ambiente estatal acudió al sitio y quedó a cargo del resguardo y atención del caballo.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.