Detenido por intentar ahorcar a su pareja en hotel de Monterrey

La afectada relató que ambos se encontraban en la habitación cuando el hombre comenzó presuntamente a consumir una sustancia similar al cristal

Un hombre fue detenido por policías municipales luego de ser señalado por presuntamente agredir físicamente e intentar privar de la vida a su pareja al interior de una habitación de hotel, en el Centro de Monterrey.

La captura de Óscar P., de 36 años, se registró en el cruce de las avenidas Reforma y Cuauhtémoc, luego de un reporte de violencia familiar recibido por las corporaciones de auxilio.

De acuerdo con el informe preliminar, oficiales realizaban labores de vigilancia cuando personal del C4 les alertó sobre una situación de riesgo dentro de la habitación 110 del Hotel Reforma. Tras arribar al sitio, empleados del establecimiento guiaron a los uniformados hasta el cuarto señalado.

Al ingresar, los policías localizaron al hombre y procedieron con su aseguramiento. En el lugar, una mujer de 28 años manifestó que tenía una relación previa con el ahora detenido y que actualmente cuenta con dos meses de embarazo.

La afectada relató que ambos se encontraban en la habitación cuando el hombre comenzó presuntamente a consumir una sustancia similar al cristal. Al reclamarle y arrojar la droga al baño, éste se habría molestado y comenzó a golpearla.

Según su testimonio, durante la agresión sufrió una herida en la mano derecha causada con una botella de vidrio quebrada, además de que el hombre presuntamente intentó ahorcarla. La víctima logró pedir ayuda por teléfono, lo que permitió la rápida llegada de los oficiales.

Paramédicos valoraron a la mujer por las lesiones presentadas, mientras que el presunto agresor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey.

Posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

Carlos Enríquez

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