Detenido por homicidio y desaparición de persona en El Carmen

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, informó la detención de José “N”, de 20 años, por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la desaparición y homicidio de un hombre en El Carmen, Nuevo León.

El arresto se realizó en vía pública en calles de la colonia San Bernabé, Monterrey, y el detenido fue internado en un Centro de Readaptación Social a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2025 en un domicilio de la calle Río Blanco, colonia Vistas del Carmen, donde Homero, de 29 años, y su pareja, Samantha “N”, sostuvieron una discusión por un reclamo de dinero. Durante el altercado, Homero sacó un arma de fuego, pero Samantha logró desarmarlo. Posteriormente, el arma fue detonada contra Homero, provocando su muerte por impacto de proyectil en la cabeza.

Según el reporte de la Fiscalía, tras la muerte de Homero, Samantha contactó a José “N” para que cavara un hoyo en el patio de la vivienda, donde fue introducido el cuerpo para ocultarlo y dificultar su localización.

Cabe recordar que Samantha “N”, de 32 años, fue detenida en diciembre de 2025 por los mismos hechos y permanece internada vinculada a proceso por homicidio simple intencional y delitos vinculados con la desaparición de personas.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente la participación de José “N” y otros posibles involucrados en los hechos.