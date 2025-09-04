Detenido por hacer tocamientos a menor en carnicería de Guadalupe

Tras el reporte de la menor, los elementos policiacos realizaron la intervención y procedieron a la detención del presunto agresor

Policías de Guadalupe detuvieron a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 16 años en una carnicería donde ambos trabajan, en la colonia Santa Cruz.

De acuerdo con la denuncia, la joven señaló que su compañero, identificado como Sergio Faustino, de 31 años, le realizó tocamientos en el momento en que se encontraban en su jornada laboral.

El incidente ocurrió en el negocio localizado sobre la carretera a Reynosa.

Tras el reporte, los elementos policiacos realizaron la intervención y procedieron a la detención del presunto agresor.

El detenido fue puesto a disposición ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.