Detenido por golpear a vendedor de la tercera edad en Monterrey

El afectado de 75 años de edad, les dijo que se encontraba sentado en la banqueta, donde vende dulces cuando llegó un hombre y lo empezó a golpear.

Por presuntamente agredir a golpes y causar lesiones a una persona de la tercera edad, que tiene un puesto de dulces en la vía pública, un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Industrial.

Los hechos se registraron a las 23:10 horas en Bernardo Reyes y Colón, donde fue capturado Edwin Eduardo V., de 40 años, originario de Tamaulipas.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal de la central de radio les reporta que había una agresión a golpes contra un hombre, por lo que se aproximaron al lugar.

De inmediato los uniformados llegaron al sitio, y tras entrevistarse con el afectado de 75 años de edad, les dijo que se encontraba sentado en la banqueta, donde vende dulces cuando llegó un hombre y lo empezó a golpear.

Ante esto, los oficiales le marcaron el alto al presunto cuando ya quería retirarse del lugar, tras el señalamiento de la víctima.

El lesionado fue trasladado a un hospital de la localidad, ya que presentaba la probable fractura del tabique nasal.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.