Detenido por golpear a esposa en Guadalupe; lo buscaban por robos

Las autoridades confirmaron que el individuo era buscado por su presunta participación en al menos 19 robos a tiendas de conveniencia y negocios.

Policías de Guadalupe detuvieron a un hombre por presuntamente agredir a su esposa, pero quién resultó ser un supuesto asaltante que era buscado por cometer robos en Guadalupe y Pesquería.

El detenido identificado como Brayan Kaleth "N", de 18 años, conocido como “El Kaleth”, se mantenía activo desde el 2023, donde sus principales lugares de operación eran en tiendas de conveniencia.

La intervención policiaca fue sobre el Bulevar Miguel de la Madrid y Calle Siete Colinas, en la colonia Siete Colinas, donde los elementos atendieron un reporte ciudadano sobre una agresión física hacia una mujer.

Al arribar al punto, los policías confirmaron que el hombre había golpeado a su pareja, por lo que fue controlado y detenido de inmediato.

Durante la verificación de información sobre su identidad, la Unidad de Análisis confirmó que el individuo era buscado por su presunta participación en al menos 19 robos a tiendas de conveniencia y negocios.

Operaba en Guadalupe y Pesquería.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia familiar, quedando bajo investigación por los robos previamente documentados.