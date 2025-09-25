Detenido por asfixiar a su pareja embarazada en Monterrey

La víctima de 25 años de edad, mencionó que su pareja comenzó a discutir con ella, sin dar los motivos, quebrándole su teléfono celular.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, debido a que presuntamente intentó asfixiar a su pareja embarazada, por una discusión que tuvieron, en la colonia Treviño.

La captura de Al Karim D., de 33 años de edad y originario de Veracruz, se registró a las 11:05 horas en Plan de Ayutla y Manuel Doblado.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reportó un caso de violencia familiar.

Cuando llegaron al domicilio, se entrevistaron con la víctima de 25 años de edad, quien les mencionó que su pareja comenzó a discutir con ella, sin dar los motivos, quebrándole su teléfono celular.

Agregó que comenzó a golpearla e incluso intentó ahorcarla colocándole sus dos manos en el cuello, además de ponerle una sábana sobre el rostro para asfixiarla, provocándole varios rasguños.

Ella alcanzó a ponerse a salvo y habló a la policía con ayuda de varias personas, acudiendo de inmediato los uniformados municipales, por lo que también se tornó agresivo contra ellos, siendo sometido y detenido.

Paramédicos atendieron a la joven, quien señaló que tiene cinco meses de embarazo.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.