Detenido por apuñalar a pareja de su exnovia en García

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de García al ser señalado como presunto responsable de agredir con un arma blanca a la pareja sentimental de su ex novia, en hechos registrados en la colonia Privada Las Villas.

La detención corresponde a Diego Alejandro “D”, alias “El Chino”, de 30 años, quien es investigado por la agresión ocurrida la noche del sábado 16 de mayo en el cruce de las calles Villa Nápoles y Villa Plasencia.

De acuerdo con el reporte, policías municipales acudieron al sitio tras recibir un llamado de emergencia relacionado con una persona lesionada por arma blanca.

Al llegar, los oficiales localizaron a Miguel Ángel Ortega Rodríguez, de 39 años, quien presentaba una herida en el abdomen.

Según la versión recabada en el lugar, el lesionado señaló como presunto agresor a Diego Alejandro “D”, con quien habría sostenido una discusión relacionada con conflictos personales vinculados a una expareja sentimental, momento en que presuntamente fue atacado con un cuchillo.

Tras asegurar el área, los elementos solicitaron apoyo de paramédicos de Protección Civil de García, quienes brindaron atención prehospitalaria al hombre lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

Las autoridades municipales elaboraron el Informe Policial Homologado e iniciaron labores de búsqueda y seguimiento, logrando ubicar y detener al señalado el pasado lunes 18 de mayo.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica.