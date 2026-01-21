Detenido por agredir a un oficial de tránsito de Monterrey

Un agente vial pidió ayuda a elementos de la Policía de Monterrey, ya que un hombre se atravesaba al paso de los vehículos arriesgando su vida

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente agredió a una oficial de Tránsito, en la colonia Más Palomas.

La detención de Francisco Antonio R., de 31 años de edad, se registró a las 05:40 horas en Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes, al sur de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando la agente vial les pidió su ayuda, ya que un hombre se atravesaba al paso de los vehículos.

La oficial les dijo que el presunto ponía en riesgo su integridad física, por lo que le pidió que se retirara del sitio o subiera a la banqueta.

Sin embargo, el hombre reaccionó de forma agresiva aventando a la servidora pública, quien perdió pisada y cayó al suelo, para luego intentar escapar subiendo a las escaleras que dan hacia la azotea de una pastelería.

Los uniformados municipales actuaron de inmediato, logrando la captura del hombre tras labores de convencimiento de que bajara, accediendo de manera voluntaria.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, por los delitos que le resulten.