Detenido por abrir una BMW y robar pertenencias en La Estanzuela

Cristian “N”, de 34 años, fue detenido en la colonia Nueva Morelos, en Monterrey, mediante una orden de aprehensión por el delito de robo.

Cristian “N”, de 34 años, fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, señalado por su presunta participación en el robo de pertenencias de una camioneta BMW en el Parque Ecológico La Estanzuela.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre, cuando el ahora detenido habría llegado hasta el parque ubicado en la colonia La Estanzuela, en Monterrey.

Los datos de prueba establecen que presuntamente realizó actos para abrir una camioneta que se encontraba estacionada y, sin autorización, ingresó al vehículo.

Del interior habría sustraído diversos objetos de valor, entre ellos pertenencias personales y tarjetas de crédito de distintas instituciones bancarias a nombre del propietario.

Cristian “N” fue localizado y detenido en la vía pública, en calles de la colonia Nueva Morelos, en Monterrey, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de robo.

El hombre permanece internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación jurídica.