Detenido es investigado por robos a farmacias en Monterrey

El hombre podría estar relacionado con al menos tres robos cometidos en Farmacias Guadalajara ubicadas en La República, Villa Las Fuentes y Satélite Acueducto

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido en posesión de presunta droga, además de que es investigado por su posible participación en robos cometidos contra farmacias al sur de la ciudad.

La detención se registró alrededor de las 19:00 horas en el cruce de las calles Sendero Sur y Puerto Escondido, en la colonia Las Brisas, mientras los elementos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia. En ese punto, un ciudadano se acercó a los oficiales para señalar a un sujeto que, momentos antes, presuntamente le había ofrecido droga a bajo precio, aunque aseguró no haber aceptado.

Al intentar interceptarlo, el hombre marcó su intento de huida y corrió varios metros antes de ser alcanzado. Durante la persecución arrojó al suelo varios envoltorios transparentes, los cuales quedaron esparcidos a su alrededor. Tras una inspección en el sitio, los oficiales localizaron cinco bolsas de plástico que contenían una sustancia sólida con características similares a la cocaína en piedra.

El detenido fue identificado como Angelo Mariano S., de 28 años de edad, quien fue asegurado y trasladado para continuar con el procedimiento correspondiente. De manera adicional, autoridades investigadoras señalaron que el hombre podría estar relacionado con al menos tres robos cometidos en sucursales de Farmacias Guadalajara ubicadas en las colonias La República, Villa Las Fuentes y Satélite Acueducto, hechos ocurridos en septiembre del año pasado, presuntamente en compañía de otros cómplices.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho y bajo el principio de presunción de inocencia, mientras continúan las indagatorias para esclarecer su posible relación con otros hechos delictivos.