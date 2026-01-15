Detenido es investigado por cuatro robos en Monterrey

La detención de Víctor Hugo V., se registró a las 17:40 horas, en Lombardini, entre Villagrán y Bernardo Reyes, en la colonia Bella Vista.

Un hombre que viajaba en una bicicleta, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que al revisarlo presuntamente le encontraron hierba verde similar a la mariguana; además, por sus características se presume es la misma persona que ha robado accesorios de varios vehículos, que se encontraban estacionados en la colonia Bella Vista.

Elementos de la Policía de Investigación de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observan que el masculino iba en una bicicleta en color rojo, tratando de huir, por lo que le marcaron el alto.

Tras detenerlo y revisarlo, le encontraron cuatro bolsas transparentes que contenían hierba verde con las características de la mariguana.

Durante las indagatorias y por las características del presunto se informó que es la misma persona que ha cometido por lo menos cuatro robos a diferentes vehículos, que pertenecen a empleados de empresas ubicadas en este sector de la ciudad.

Luego de cometer los actos delictivos, se retira a bordo de una bicicleta con el producto del robo.

También se le investiga si ha realizado este tipo de robos en otras zonas.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.