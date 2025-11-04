Detenido en motocicleta con reporte y placa colgada en Monterrey

Al checar el número de seria de la motocicleta Honda, se informa que tiene reporte de robo del pasado 14 de agosto en la Colonia Lomas Modelo

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al circular en una motocicleta con reporte de robo y con una placa colgada, que también fue robada

El presunto fue identificado como Edgar Ismael G., de 30 años de edad, quien fue capturado en Amado Nervo y Carlos Salazar, a las 16:15 horas.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia por el sector, cuando personal de C4 les reporta una motocicleta Honda en color negro y placa de circulación 08SGX4, que cuenta con reporte de robo la metálica, por lo que oficiales se abocan a la búsqueda.

Al ubicar al presunto, lo abordan pidiéndole que descienda, por lo que al checar el estatus con C4, refieren que dicha placa cuenta con reporte de robo el día 13 de Julio de este año, en el municipio de Escobedo y pertenece a una moto itálica.

Así mismo al checar el número de seria de la motocicleta Honda, se informa que tiene reporte de robo del pasado 14 de agosto en la Colonia Lomas Modelo.

Ante dicha situación ilegal, se procede con la detención de la persona.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.