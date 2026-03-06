Detenido en Monterrey es investigado por robos en domicilios

Según las indagatorias, los delitos habrían sido cometidos en colonias como Mederos, Tecnológico, Residencial Española, Contry, Cumbres y Mitras Sur

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey por la presunta posesión de droga, luego de que le encontraran ocho bolsas con hierba verde con características de mariguana y cuatro dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra. Además, el sospechoso es investigado por su presunta participación en robos a casa-habitación en distintos sectores de la ciudad.

La captura de Guillermo C., de 43 años de edad, ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la calle Privada Pedro Martínez, entre Segunda y Tercera Zona, en la colonia Caracol.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando detectaron que un automóvil Chevrolet Aveo rojo, con placas RWY-205-C, obstruía el paso en la vía pública.

Los oficiales solicitaron al conductor que moviera el vehículo para liberar la circulación; sin embargo, el hombre reaccionó de forma agresiva, por lo que fue detenido inicialmente por desacato a la autoridad.

Le encuentran presunta droga tras revisión

Tras proceder con una revisión, los policías localizaron entre su ropa ocho bolsas con hierba verde con características de mariguana. Asimismo, al inspeccionar el interior del vehículo encontraron cuatro dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra.

Luego de verificar su estatus legal, las autoridades informaron que el detenido es investigado por su presunta participación en una serie de robos a casa-habitación en Monterrey, en los que presuntamente utilizaba el mismo vehículo para huir junto con otros cómplices.

Según las indagatorias, los delitos habrían sido cometidos en colonias como Mederos, Tecnológico, Residencial Española, Contry, Cumbres y Mitras Sur, donde los responsables presuntamente sustraían diversos artículos de valor.

Investigado por robos y con antecedentes penales

El modo de operar, de acuerdo con las investigaciones, consistía en llegar a los domicilios y tocar la puerta. Si nadie respondía, los sospechosos presuntamente forzaban la entrada principal para ingresar a las viviendas.

Además, las autoridades informaron que el ahora detenido cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud en el año 2020 y por robo en 2023.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.