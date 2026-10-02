Detenido en cateos estaría relacionado con cuerpos en auto

El fiscal Javier Flores informó sobre las investigaciones tras los cateos realizados la madrugada de este jueves en domicilios de la colonia Industrial

Uno de los siete detenidos durante los once cateos realizados de manera simultánea la madrugada del jueves en la colonia Industrial, en Monterrey, estaría relacionado con el hallazgo de dos cuerpos sin vida localizados durante la segunda semana de agosto en la cajuela de un automóvil, en la colonia Bellavista, también en el municipio de Monterrey.

Lo anterior fue informado por el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, quien señaló que las investigaciones forman parte de labores de inteligencia y coordinación entre distintas autoridades.

“Son labores de inteligencia y de coordinación que existen en diversas autoridades. Al parecer uno de los detenidos tiene relación con las personas que aparecieron en la cajuela de un vehículo”, indicó.

Los operativos se realizaron en más de una decena de domicilios ubicados sobre las calles Villagrán, Villagómez, Pedro Celestino Negrete, Martín de Zavala, Lombardino, José María Bocanegra y Melchor Múzquiz, en la colonia Industrial.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los cateos estarían relacionados con delitos como narcomenudeo y privación ilegal de la libertad. Sin embargo, el fiscal estatal señaló específicamente que uno de los detenidos tendría relación con el caso de los dos cuerpos encontrados dentro de un vehículo.

Con estas acciones, suman al menos dos personas detenidas cuya identidad ha sido dada a conocer de manera pública. El primero fue identificado como Francisco “N”, de 47 años, mientras que hasta el momento no se ha revelado el nombre del segundo detenido.

Las autoridades continúan con las investigaciones..