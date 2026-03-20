Detenido con presunta mariguana y chalecos tácticos en la Moderna

El detenido fue identificado como Uriel Alejandro R., de 28 años de edad, quien fue asegurado en el lugar y trasladado a las instalaciones de la corporación.

Un joven fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido en posesión de varios envoltorios con hierba verde similar a la mariguana, así como equipo táctico, en calles de la colonia Moderna.

Los hechos se registraron , sobre la Privada Pino, entre las calles Violeta y Nardo, cuando los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la zona.

De acuerdo con el reporte, los uniformados observaron a un hombre que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial e intentó retirarse del lugar, por lo que le marcaron el alto. Metros más adelante lograron interceptarlo para realizarle una revisión preventiva.

Durante la inspección, los elementos detectaron que el joven portaba un chaleco balístico debajo de la sudadera. Asimismo, al revisar una bolsa de color negro que llevaba consigo, localizaron otro chaleco táctico, dos paneles adicionales y 10 envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana.

El detenido fue identificado como Uriel Alejandro R., de 28 años de edad, quien fue asegurado en el lugar y posteriormente trasladado a las instalaciones de la corporación.

Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para determinar la situación legal del joven y el origen del equipo asegurado.