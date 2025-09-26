Detenido con motocicleta 'Frankenstein' robada en Guadalupe

Los oficiales detectaron que la motocicleta no tenía número de serie visible ni contaba con documentos de propiedad, por lo que fue asegurada

Policías de Guadalupe detuvieron a un hombre por el delito equiparable al robo de vehículo en el kilómetro 8 de la Avenida Boulevard Miguel de la Madrid.

El detenido, identificado como Alejandro Javier, de 46 años, se desplazaba en una motocicleta sin placas, con piezas de distintas marcas y colores.

Automovilistas lo señalaron por conducir de forma riesgosa y atravesarse entre los vehículos a exceso de velocidad.

Los oficiales se acercaron al marcarle el alto y fue cuando el hombre se mostró agresivo verbalmente, los insultó y trató de no detenerse.

Finalmente le dieron alcance y le realizaron una revisión precautoria.

Los oficiales detectaron que la motocicleta no tenía número de serie visible ni contaba con documentos de propiedad, por lo que fue asegurada junto con el conductor.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de equiparable al robo de vehículo.