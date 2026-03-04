Detenido con droga y sospechoso de causar lesiones

La detención de Leonardo, de 45 años, se registró en Pino Suárez y Ocampo, tras de ser reportado como una persona agresiva.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey por la presunta posesión de 20 envoltorios con las características de cocaína en piedra, en el centro de la ciudad.

La detención de Leonardo, de 45 años, se registró en Pino Suárez y Ocampo, tras de ser reportado como una persona agresiva.

Los elementos de la Policía de Monterrey recibieron el reporte de personas lesionadas en Cuauhtémoc y Matamoros, y posteriormente en Pino Suárez y Matamoros.

Al llegar al lugar les informan que el presunto huye por Pino Suárez al sur, por lo que lo ubican al llegar a la calle Ocampo.

A la llegada observan a un masculino, presunto responsable, por lo que de inmediato lo aseguran.

Al proceder a una revisión, le encuentran 20 envoltorios con las características de cocaína en piedra.

Las autoridades realizan las investigaciones de ser el responsable de lesionar a un hombre con arma blanca y de otro ataque que cometió contra una persona de la tercera edad y que esta última ya no contaba con signos vitales a la llegada de los cuerpos de auxilio.

Tras de los hechos, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.