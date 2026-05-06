Detenido con droga y bicicletas robadas en Monterrey

Al rastrear las bicicletas a través de de un GPS, la policía logró ubicar a quien fue identificado como Eduardo Daniel, de 35 años.

Luego de robar varias bicicletas con un monto de 200 mil pesos, un sujeto fue detenido mediante GPS .

El robo fue cometido el pasado 10 de abril en un negocio localizado en la colonia Resiencial La Española.

Desde ese día, la Policía de Monterrey comenzó la investigación para dar con el presunto delincuente.

Se estableció que el día de los hechos el sujeto se apoderó de cuatro bicicletas, una computadora persona y otros artículos con un monto a los 200 mil pesos.

Al rastrear las bicicletas a través de de un GPS, la policía logró ubicar a quien fue identificado como Eduardo Daniel, de 35 años.

El sujeto fue interceptado en un domicilio ubicado sobre la calle Capitán Aguilar y Treviño en el centro de la ciudad.