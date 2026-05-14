Detenido con droga e investigado por asalto y cristalazos

Elementos de la Policía de Monterrey observaron que el vehículo Peugeot azul, con placas SZY219-A, a exceso de velocidad por lo que le marcaron el alto.

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Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que circulaba en su vehículo a exceso de velocidad.

Identificado como Carlos Alberto P., de 39 años, fue detenido en las calles, Marco y Bellote, en la colonia Fomerrey 113, cuando los agentes observaron que el vehículo Peugeot azul, que circulaba a exceso de velocidad por lo que le marcaron el alto.

Al descender el conductor, reaccionó de forma agresiva con los policías, por lo que se procedió a su detención.

Tras revisarlo, le encontraron cuatro bolsas transparentes de mariguana, mientras que en el vehículo traía otras dos con el mismo enervante.

Durante las indagatorias, se informó que el vehículo es el mismo que fue utilizado en un robo tipo cristalazo y un asalto al poniente de la ciudad.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes