Detenido con droga e investigado por asalto en despacho contable

Después de orillarse, el hombre desciende del carro, observando los oficiales que en el interior del mismo llevaba dos envoltorios con mariguana.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, por la presunta posesión de envoltorios con mariguana; además, es investigado por su participación en un asalto a mano armada en un despacho contable.

Identificado como Benito B., de 37 años, fue detenido en Bernardo Reyes y Colón, en la colonia Industrial, mientras que los elementos realizaban un recorrido de prevención, cuando visualizaron un auto Volkswagen Vento, color blanco, cuyo conductor encendió luces estroboscópicas, ante lo cual le marcan el alto.

Después de orillarse, el hombre desciende del carro, observando los oficiales que en el interior del mismo llevaba dos envoltorios con mariguana.

Al realizarle una inspección, le encontraron entre su ropa nueve bolsas más con el mismo contenido, una báscula digital y dinero en efectivo, por lo que procedieron a detenerlo.

Durante las investigaciones, se informó que el sujeto es presunto, junto con otros cómplices, de haber cometido un asalto a mano armada en un despacho contable, en la colonia Buenos Aires, el pasado viernes 8 de mayo.

Los hombres ingresaron a dicho sitio cubiertos del rostro, algunos con casco de motociclista, amagando con pistolas cortas a los empleados, a quienes amarraron con cinchos, exigiendo la combinación de la caja fuerte, misma que estaba vacía.

A los trabajadores los despojaron de 857 mil 900 pesos entre efectivo, prendas de oro, relojes marcas, un celular y carteras con tarjetas de crédito.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.