Detenido con dinero y droga en la colonia Valle de Infonavit

Por: Marcial Pasarón

23 Diciembre 2025, 11:46

El presunto distribuidor de droga circulaba a exceso de velocidad lo que provocó que los oficiales le marcaran el alto en calles de la mencionada colonia

A bordo de un automóvil BMW un hombre fue detenido al portar dosis de cocaina y dinero en efectivo.

El inculpado fue interceptado en las calles de Seguridad Social y Hacienda Santa Clara en la colonia Valle de Infonavit.

Norberto Antonio, de 42 años fue interceptado por elementos de la Policía de Monterrey .

El presunto distribuidor de droga circulaba a exceso de velocidad lo que provocó que los oficiales le marcaran el alto.

Al ser interceptado, los uniformados le encontraron en su poder 11 dosis de cocaina, dinero en efectivo y le aseguraron el automóvil.

El inculpado fue trasladado a las instalaciones de la policía regia donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, las autoridades investigan si el automóvil en que viajaba haya sido utilizado en hechos violentos en esa zona.

