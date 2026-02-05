Detenido con cristal e investigado por robos en Monterrey

Luis Fernando D., de 30 años, fue detenido en Poliedro y Escaleno, en la colonia Fomerrey 110, al norte de la capital regiomontana

Un hombre fue detenido por la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarle cinco bolsas con cristal; además, es investigado por al menos 12 robos a tiendas de conveniencia en diversas zonas de la ciudad.

Luis Fernando D., de 30 años, fue detenido en Poliedro y Escaleno, en la colonia Fomerrey 110, al norte de la capital regiomontana.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a un masculino en actitud sospechosa, por lo que le marcan el alto.

Sin embargo, al verlos, acelera el paso, pero es alcanzado metros más adelante, por lo que al inspeccionarlo le localizan entre su ropa cinco envoltorios de plástico con una sustancia sólida, con las cristal.

Durante las indagatorias, se informó que el presunto cuenta con las características de un hombre que ha cometido al menos 12 robos en tiendas ubicadas en las colonias San Bernabé, Aztlán, Valle Verde primer sector, Plutarco Elías Calles, Jardín de las Mitras, Valle de Infonavit y Real de Cumbres, entre otras al norte y noroeste de la ciudad.

La manera de operar era que llegaba con cuchillo en mano, amenazaba a los empleados, los encerraba en el cuarto frío y se apoderaba de dinero en efectivo para luego escapar, por lo que ya es investigado.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.