Detenido con camioneta robada tras persecución en Guadalupe

Un hombre fue sorprendido conduciendo una camioneta con reporte de robo, tras ser detectado por cámaras inteligentes del sistema C4

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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta con reporte de robo, tras ser detectado por cámaras inteligentes del sistema C4 y después de una breve persecución por calles del municipio.

Los hechos ocurrieron cuando el sistema de videovigilancia emitió una alerta sobre un vehículo en circulación que contaba con reporte de robo, por lo que oficiales iniciaron el seguimiento sobre diversas avenidas principales.

La movilización concluyó en el cruce de las calles Privada Norte y Del Rastro, en la colonia Villa San Antonio, donde los policías lograron interceptar la unidad y marcarle el alto al conductor.

Al revisar la información en la base de datos del C4, se confirmó que la camioneta Chirey Tiggo 2 Pro blanca tenía reporte de robo vigente desde el pasado 26 de febrero, cuando fue sustraída en el cruce de las avenidas 5 de Mayo y Morones Prieto, en la colonia La Huerta.

El detenido fue identificado como Erick Alejandro, de 28 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes por el delito equiparable al robo de vehículo.

La unidad recuperada también fue asegurada por las autoridades como parte de las indagatorias.