Detenido con arma de fuego y marihuana en Monterrey

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarle un arma de fuego y una bolsa con hierba verde con las características de la mariguana, en el Fraccionamiento Bernardo Reyes.

La captura de Abel C., de 29 años de edad, se registró a las 17:20 horas en Celulosa y Río Pilón.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a un hombre que al ver la presencia de la patrulla, se escondió entre los vehículos.

La actitud del presunto hizo que los oficiales detuvieran la marcha de la unidad, por lo que descendieron de la misma.

Al proceder a inspeccionarlo, le encuentran entre su ropa un arma de fuego calibre .380 con tres cartuchos hábiles, así como en una mochila traía un frasco de vidrio con hierba verde similar a la mariguana, por lo que fue detenido.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.