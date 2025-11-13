Detenido con arma de fuego y drogas en Monterrey

Al momento de ser capturado, le encontraron un arma de fuego, así como una bolsa con una sustancia sólida similar a la droga cristal.

Un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de presuntamente robarse una camioneta y durante el día cometer al menos siete asaltos en negocios en diferentes colonias del norponiente de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 19:55 horas en Antiguos Ejidatarios y La Alianza, en la Colonia La Alianza, donde fue detenido Jaime Alejandro R., de 26 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando les reportan el robo de una camioneta cuyo presunto responsable, iba cometiendo asaltos en varios negocios como farmacias y tiendas de conveniencia.

Al llegar a donde vive la víctima, en la Colonia Cumbres 5o. Sector, les dijo que el hurto ocurrió en la mañana, pero al llegar a su hogar por la tarde, se percató que no estaba la camioneta y habían ingresado a su vivienda, apoderándose de diversos artículos electrónicos.

Tras el reporte, personal del C4 detecta mediante las cámaras de monitoreo, la camioneta del afectado, una Hyundai Tucson, modelo 2016, color gris oscuro, con placas SCE-019-B, que circulaba por diversas avenidas.

De inmediato comunican la situación a los oficiales, quienes comienzan a rastrear el vehículo y al visualizarlo le marcan el alto al conductor, pero este escapa, iniciándose una persecución.

Fue en el cruce ya mencionado donde los policías lo interceptan, procediendo a revisarlo, encontrándole en su poder la pistola tipo escuadra en color negro y una bolsa de plástico con una sustancia sólida, con las características de la droga tipo cristal.

Se informó que durante el día cometió dos asaltos en tiendas Oxxo de la avenida Cerro de las Mitras, otro en la colonia San Jorge, uno más en la farmacia Guadalajara, de Lincoln y Pelícano, en Valle Verde y robo de celulares a transeúntes, en esa misma zona.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas del presunto.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.