Detenido con arma de fuego y droga en 'El Pozo', Monterrey

La captura de Guadalupe Vicente H., de 30 años de edad, se registró este lunes a las 16:50 horas en Jesús Flores Albo y Alfonso Reyes

Armado y con dosis de droga, así fue detenido un hombre de 30 años a plena luz del día en la zona conocida como El Pozo, en el municipio de Monterrey.

El detenido fue identificado como Guadalupe Vicente H., quien caminaba por calles de la colonia Industrial cuando fue sorprendido por elementos de la Policía de Monterrey en el cruce de Jesús Flores y Alfonso Reyes.

De acuerdo con el reporte, la zona es patrullada constantemente por unidades municipales, y fue durante uno de estos recorridos que los oficiales observaron al hombre en actitud sospechosa. Al acercarse, el hombre intentó huir e incluso insultó a los uniformados.

En ese momento, los policías notaron que portaba un arma de fuego, por lo que procedieron a detenerlo. Tras la revisión, se le aseguró un arma calibre 9 milímetros, un cargador y 17 cartuchos hábiles, además de 53 bolsas con cocaína, tanto en polvo como en piedra.

Las autoridades ya investigan si Guadalupe Vicente H. estaría relacionado con la venta de droga en la zona o con otros delitos.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Públicopor portación ilegal de arma de fuego y delitos contra la salud.