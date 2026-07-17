Detenido con arma de fuego y cocaína en Monterrey

Al llamarle la atención se molestó, por lo que comenzó a insultar a los policías, quienes le pidieron que se tranquilizara para proceder a inspeccionarlo.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarle un arma de fuego, un cargador con siete cartuchos hábiles y un envoltorio con polvo blanco similar a la cocaína, en la colonia Leones.

Los hechos se registraron a las 01:30 horas en Terranova y avenida Gonzalitos, donde fue capturado Arturo G., de 30 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a un masculino que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Al llamarle la atención se molestó, por lo que comenzó a insultar a los policías, quienes le pidieron que se tranquilizara para proceder a inspeccionarlo.

Durante la revisión a una mochila tipo mariconera que portaba, le localizaron al interior un arma de fuego y un cargador con siete cartuchos hábiles, además de un envoltorio con polvo blanco similar a la cocaína, siendo detenido.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.