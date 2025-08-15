Detenido con arma de fuego en camioneta blindada en Monterrey

Las autoridades investigan las actividades que realiza el detenido por circular en camioneta con luces estroboscópicas y sin placa delantera

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al circular a bordo de una camioneta blindada, que portaba luces estroboscópicas y, al ser inspeccionado, le encontraron un arma de fuego y 2 mil 860 dólares.

La captura de Jorge Alejandro V., de 30 años de edad, se registró a las 14:50 horas en Venustiano Carranza y Washington, en la Colonia María Luisa.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reportó una camioneta Range Rover, color blanco, con placas TDD-746-B.

Dicho vehículo fue captado a través de las cámaras de vigilancia de esta corporación, no portaba la placa delantera y fue interceptado por los oficiales.

De esta manera, los uniformados municipales se percataron de que el vehículo presenta un blindaje balístico nivel 3.

Al ser inspeccionado, al conductor le localizaron en la cintura del lado derecho, un arma tipo escuadra calibre .380, con un cargador y seis cartuchos hábiles, así como dos mil 860 dólares y mil 520 pesos en efectivo, por lo que fue detenido.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades que realiza el presunto al circular en camioneta con luces estroboscópicas y sin la placa delantera.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público con sede en la Fiscalía General de la República, así como la camioneta para las investigaciones correspondientes.