Detenido con 32 envoltorios de cocaína en polvo en Monterrey

Tras marcarle el alto, el hombre guardó unas bolsas pequeñas en un guante que se utiliza para el frío, además de tornarse agresivo y tratando de escapar

Escondidos en un guante de lana, un presunto distribuidor escondía 32 dosis de cocaína lista para ser vendidas.

La droga le fue asegurada a un sujeto de nombre Juan Jesús , de 44 años de edad.

El presunto distribuidor de droga fue interceptado por elementos de la Policía de Monterrey en el cruce de Miguel Nieto y Reforma.

El inculpado fue interceptado por actitud sospechosa y al ser capturado le encontraron en un guante para el frío, 32 dosis de cocaína.

Durante las investigaciones se reveló que el detenido es uno de los sujetos que operan vendiendo droga entre viciosos de ese sector de Monterrey.

El presunto vendedor fue trasladado a los separos de la mencionada corporación.

Asimismo es investigado en relación a otros hechos relaciones con drogas en diferentes puntos de la ciudad.