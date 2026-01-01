Detenido con 20 dosis de cocaína en polvo y cristal

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes

Un hombre que se encontraban alterando el orden en la vía pública, fue detenido por Policía de Monterrey, luego de encontrarle dosis de cocaína en polvo y cristal.

Los hechos se registraron en la calle Amado Nervo y Arteaga, donde se detuvo a Sergio Efrén S., 37 años, a quien le encontraron 20 envoltorios con una sustancia sólida similar a la cocaína tipo cristal y cocaína en polvo, por lo que fue detenido.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, para las investigaciones de rigor.