Detenido con 20 dosis de cocaína en polvo y cristal

Un hombre que se encontraban alterando el orden en la vía pública, fue detenido por Policía de Monterrey, luego de encontrarle dosis de cocaína en polvo y cristal.
Los hechos se registraron en la calle Amado Nervo y Arteaga, donde se detuvo a Sergio Efrén S., 37 años, a quien le encontraron 20 envoltorios con una sustancia sólida similar a la cocaína tipo cristal y cocaína en polvo, por lo que fue detenido.
El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, para las investigaciones de rigor.