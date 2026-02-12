Detenido con 107 dosis de droga en la zona del Mercado Juárez

El detenido fue identificado como Omar Alejandro “M”, de 42 años de edad, quien fue asegurado en el lugar tras el hallazgo de las presuntas drogas.

Un hombre fue detenido en el centro de Monterrey tras ser sorprendido en posesión de 107 dosis de presuntas sustancias ilícitas, durante un operativo de vigilancia realizado en la zona del Mercado Juárez.

Los hechos se registraron en el cruce de Aramberri y la avenida Juárez, donde elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido preventivo y detectaron a un masculino que, al notar la presencia de las autoridades, adoptó una actitud sospechosa.

Al ser abordado por los oficiales, el individuo reaccionó de forma agresiva, por lo que fue sometido para realizarle una inspección. Durante la revisión, los policías localizaron entre su ropa una bolsa de plástico que contenía 52 bolsitas tipo ziploc con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal, además de 22 envoltorios con polvo blanco con apariencia de cocaína y otros 33 con la misma sustancia en piedra.

El detenido fue identificado como Omar Alejandro “M”, de 42 años de edad, quien fue asegurado en el lugar tras el hallazgo de las presuntas drogas.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a la ley.