Detenida con 101 envoltorios de presunta droga en Monterrey

Los oficiales observaron a la mujer mientras sostenía una discusión con otra persona en la vía pública, por lo que se aproximaron para intervenir

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente le aseguraran 101 envoltorios con sustancias con características de distintas drogas, durante un operativo en el Centro de la ciudad.

La captura de Xóchitl L., de 25 años, ocurrió alrededor de las 22:15 horas en el cruce de las calles Aramberri y Jiménez, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia preventiva.

De acuerdo con el reporte, los oficiales observaron a la mujer mientras sostenía una discusión con otra persona en la vía pública, por lo que se aproximaron para intervenir y conocer lo que ocurría.

Al acercarse, la ahora detenida presuntamente reaccionó de manera agresiva hacia los policías, situación por la que fue sometida y posteriormente revisada.

Durante la inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias 65 envoltorios con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, además de 28 bolsitas con material sólido y cristalino con características del cristal.

También le fueron encontrados otros ocho envoltorios con polvo blanco semejante a la cocaína en polvo, sumando en total 101 dosis aseguradas.

Tras la detención, la mujer fue trasladada a las instalaciones de la corporación municipal y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.