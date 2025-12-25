Detectan venta de pirotecnia en Guadalupe pese a prohibición

Las autoridades estatales endurecieron las medidas de seguridad y determinaron la prohibición total de la venta de fuegos artificiales, cohetes y artefactos

Pese a la prohibición vigente por parte del Gobierno del Estado, se ha detectado la venta de pirotecnia en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalupe, una práctica que continúa realizándose a la vista de automovilistas y peatones.

Tras la tragedia ocurrida en el municipio de Pesquería, las autoridades estatales endurecieron las medidas de seguridad y determinaron la prohibición total de la venta de fuegos artificiales, cohetes y otros artefactos explosivos durante la temporada navideña, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

Aunque se reconoce que para algunas familias esta actividad representa una fuente de ingresos durante estas fechas, la comercialización de pirotecnia constituye una falta administrativa, la cual puede derivar en sanciones económicas y el aseguramiento del material por parte de las autoridades correspondientes.

Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para evitar la compra de estos artefactos y respetar la normativa vigente.