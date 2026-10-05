Detectan seis kilos de presunta droga en paquetería de Escobedo

El hallazgo de once bolsas con estupefacientes ocurrió tras recibir un reporte sobre cajas sospechosas con un fuerte olor característico.

Elementos de PROXPOL y del Ejército Mexicano detectaron dos cajas con aproximadamente seis kilogramos de presunta marihuana en una empresa de paquetería ubicada en el municipio de Escobedo.

El hallazgo ocurrió en las instalaciones de J&T Express Monterrey, en la colonia Privada de Los Sauces, donde los oficiales fueron alertados sobre dos cajas sospechosas que desprendían un fuerte olor a marihuana.

Con apoyo de binomios caninos K9, los elementos localizaron 11 bolsas con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana y un peso aproximado de seis kilogramos.

Los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.