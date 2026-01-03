Detectan motocicleta robada y detienen a conductor en Monterrey

El vehículo asegurado es una motocicleta Pulsar N250, color negro, con placas 81KKB9, la cual había sido reportada como robada en el centro de Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras del C4, un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey cuando circulaba en una motocicleta con reporte de robo reciente, en la colonia Industrial.

La detención ocurrió a las 03:35 horas, en el cruce de Bernardo Reyes y Miguel Domínguez, luego de que personal del sistema de videovigilancia detectara a un masculino estacionando una motocicleta presuntamente robada en el área de la Plaza Comercial Titán.

El vehículo asegurado es una motocicleta Pulsar N250, color negro, con placas 81KKB9, la cual había sido reportada como robada aproximadamente una hora antes, en el cruce de las calles Madero y Miguel Nieto, en el centro de Monterrey.

Tras recibir el reporte, los oficiales municipales se trasladaron de inmediato al sitio, donde interceptaron al conductor, identificado como José Manuel V., de 20 años de edad.

Al corroborar la información, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

De acuerdo con las autoridades, por las características físicas y la vestimenta del detenido, se presume que se trata de la misma persona que cometió el robo minutos antes.

La corporación informó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad Escudo, implementada por la administración municipal para fortalecer la vigilancia y disminuir los delitos en la ciudad.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público en las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde se determinará su situación jurídica.