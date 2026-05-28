Detectan fuga de hidrocarburo en ducto de Pemex en El Carmen

El incidente fue detectado en una brecha de la colonia Bella Vista, donde presuntamente se realizaban maniobras clandestinas para sustraer hidrocarburo

Una fuga de hidrocarburo en un ducto de Pemex provocó la movilización de cuerpos de auxilio y personal especializado durante la mañana del martes en el municipio de El Carmen, luego de que presuntamente la infraestructura fuera perforada para la extracción ilegal de combustible.

De acuerdo con el reporte inicial, el incidente fue detectado alrededor de las 10:30 horas en una brecha de la colonia Bella Vista, donde presuntamente se realizaban maniobras clandestinas para sustraer hidrocarburo del sistema de conducción, práctica conocida popularmente como “huachicol”.

Según la información preliminar, la fuga se originó en el poliducto Satélite-Monclova-Salinas, una tubería de aproximadamente 10 pulgadas de diámetro, cuya anomalía fue detectada debido a variaciones en la presión del sistema, además del derrame de combustible en la zona.

El incidente generó alarma luego de que se reportara la presencia de humo y fuego en el área del ducto afectado, situación que alertó a las corporaciones de auxilio y obligó a reforzar las medidas de seguridad para evitar que el siniestro se extendiera.

Tras el reporte, al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de El Carmen y de Nuevo León, quienes establecieron un perímetro de seguridad mientras se evaluaban los riesgos derivados del escape de hidrocarburo y la posible presencia de vapores inflamables.

Posteriormente arribó personal especializado y bomberos de Pemex, quienes realizaron las diligencias correspondientes para contener la fuga y controlar el incendio, el cual fue sofocado rápidamente para disminuir el riesgo en la zona y continuar con las maniobras sobre la infraestructura dañada.

En el lugar también participaron elementos de Bomberos de Nuevo León y diversas corporaciones de auxilio, que coordinaron labores de resguardo y apoyo operativo mientras se desarrollaban las maniobras técnicas sobre el ducto afectado.

Hasta el momento no se reportaban personas lesionadas ni detenidas relacionadas con estos hechos, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la perforación y el alcance de los daños ocasionados a la infraestructura petrolera