Agua y Drenaje informó que continuará con las inspecciones a establecimientos comerciales e industriales para evitar descargar irregulares

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una descarga clandestina de aguas residuales en una empresa del municipio de Escobedo y otra irregular en un establecimiento comercial de Monterrey fueron detectadas por personal de Agua y Drenaje de Monterrey durante operativos de inspección.

En el Parque Industrial Escobedo, trabajadores del organismo localizaron una tubería oculta de cuatro pulgadas de diámetro, conectada directamente a la red general de drenaje sanitario, sin pasar por los registros de inspección correspondientes.

A través de trabajos de excavación y videoinspección, también identificaron un líquido de color negro al interior de la tubería. Las autoridades darán seguimiento a las investigaciones para determinar su origen y características.

Por otra parte, en un negocio dedicado a la venta de alimentos, ubicado en el cruce de las avenidas Rodrigo Gómez y Fidel Velázquez, en Monterrey, detectaron irregularidades en el manejo de aguas residuales.

Entre ellas, una trampa de grasas saturada que ocasionaba el vertimiento de desechos hacia el registro final del establecimiento, además de acumulación de residuos sólidos y azolve en la red de alcantarillado.

Ante estas condiciones, Agua y Drenaje procedió a clausurar la descarga del establecimiento para evitar que continuaran las afectaciones a la infraestructura sanitaria.

El organismo informó que continuará con las inspecciones a establecimientos comerciales e industriales, principalmente en sectores donde se presentan desbordamientos recurrentes del drenaje.