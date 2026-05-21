Detectan caso de gusano barrenador en perro de San Pedro

El hallazgo fue identificado de manera oportuna gracias a los mecanismos de revisión y monitoreo implementados para prevenir riesgos a la salud animal en NL

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El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nuevo León informó que la detección de un caso de gusano barrenador en un perro del municipio de San Pedro permitió confirmar que los protocolos de vigilancia sanitaria en el estado se mantienen activos y funcionando correctamente.

De acuerdo con el organismo, el hallazgo fue identificado de manera oportuna gracias a los mecanismos de revisión y monitoreo implementados para prevenir riesgos a la salud animal en la entidad.

Autoridades señalaron que actualmente se trabaja de manera coordinada con instancias sanitarias para dar seguimiento al caso y reforzar las acciones de prevención, control y atención en distintos municipios de Nuevo León.

“El hecho de que este caso haya sido detectado de manera oportuna demuestra que los mecanismos de vigilancia, revisión y atención sanitaria están operando correctamente en Nuevo León”, comentó el presidente del comité y dipoutado local, Armando Victor Gutierrez

Asimismo, hicieron un llamado a productores, médicos veterinarios y ciudadanía en general a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso para actuar rápidamente y evitar la propagación de esta plaga.