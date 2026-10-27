Detectan camioneta robada y detienen a hombre en Pesquería

Por: Esmeralda Valdez 26 Octubre 2026, 20:07 Compartir

Policías municipales localizaron una GMC Sierra blanca con reporte de robo vigente tras una alerta del C4 y detuvieron a un hombre de 32 años

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Una camioneta que había sido robada desde septiembre fue localizada por policías municipales en Pesquería, luego de que las cámaras del C4 detectaran que circulaba sobre la carretera a Huinalá. Se trata de una GMC Sierra blanca que fue ubicada por los uniformados en el cruce de las calles Adolfo Pino Suárez y Vicente Guerrero, en la colonia Dulces Nombres. Al revisar las placas, confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente, por lo que detuvieron a José “N” de 32 años, por su probable participación en el delito equiparable al robo de vehículo. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.