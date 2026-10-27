Detectan camioneta robada y detienen a hombre en Pesquería

Una camioneta que había sido robada desde septiembre fue localizada por policías municipales en Pesquería, luego de que las cámaras del C4 detectaran que circulaba sobre la carretera a Huinalá.
Se trata de una GMC Sierra blanca que fue ubicada por los uniformados en el cruce de las calles Adolfo Pino Suárez y Vicente Guerrero, en la colonia Dulces Nombres.
Al revisar las placas, confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente, por lo que detuvieron a José “N” de 32 años, por su probable participación en el delito equiparable al robo de vehículo.
El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.