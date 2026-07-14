Detectan camioneta robada y detienen a conductor en Santiago

Cámaras de vigilancia del municipio detectaron la camioneta, la cual contaba con reporte de robo, circulando sobre la Carretera Nacional

Un hombre de 45 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta con reporte de robo. La acción fue posible gracias al sistema de videovigilancia del municipio, equipado con lectores de placas.

De acuerdo con la autoridad, las cámaras detectaron que sobre la Carretera Nacional circulaba una camioneta Jeep Gladiador Rubicon con placas del estado de Jalisco, la cual contaba con reporte de robo vigente. Tras la alerta, policías municipales localizaron la unidad a la altura de la zona centro de Santiago.

El conductor, identificado como José “N”, de 45 años y con domicilio en el municipio de García, fue detenido en el lugar debido a que se encontraba en posesión del vehículo con reporte de robo.

Las investigaciones señalan que la camioneta había sido robada el pasado 7 de julio de una calle de la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Monterrey.

Tanto el detenido como la unidad fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde se continuará con las investigaciones para definir su situación jurídica por el probable delito equiparable al robo de vehículo.