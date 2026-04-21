Detectan aumento de paros cardiacos en Nuevo León

En semanas recientes se registran varios fallecimientos; especialistas advierten relación con enfermedades no tratadas y malos hábitos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En las últimas semanas en Nuevo León se han registrado cuatro personas que fallecieron a causa de un paro cardiaco, el ultimo ocurrió este domingo cuando José Luis González Méndez, durante su fiesta de cumpleaños 43 comenzó a sentirse mal por un dolor en el pecho, y momentos después perdió la vida.



En lo que va del 2026 Cruz Roja ha recibido un total de 13 llamados de emergencia por:

6 cardiopatías

4 epilepsias

1 choque al estado general

1 accidente vascular cerebral

1 Paro cardiaco

“Puede estar generado por esas situaciones, por ejemplo, el problema es como infartos, convulsiones, incluso problemas de enfermedades cerebrales. Se determina más que estos problemas se producen arriba de los 40 años, entonces es cuando aumentamos el riesgo de padecer enfermedades, sobre todo problemas cardiovasculares, cerebrales e incluso enfermedades crónicas, como hipertensión, la diabetes, que estas dos enfermedades se concentran en problemas súbditos que afectan tanto al corazón como el cerebro”

La causa de los paros cardiacos mayormente está relacionada con enfermedades las cuales no son atendidas correctamente, además de la falta de buenos hábitos.

“Son enfermedades meteorológicas, por ejemplo, la compensación de la diabetes que esto hace que por ejemplo suba mucho los lucros y por ejemplo en pacientes que no están bien tratados con medicamentos que no se los toman adecuadamente, estos son personas vulnerables en los que pueden puede ser también este tipo de paros cardiacos”

Los síntomas previos a un paro cardiaco son:

Sudoración fría

Dolor en el pecho

Temblor en manos o piernas

Vista borrosa

“En estos casos, debemos de tener siempre parar la actividad, en este caso si vamos conduciendo, pues estacionarnos en una forma segura lo más posible y pedirle auxilio correspondiente para que nos ayude y podamos recibir esa atención, me diga que se necesita en el momento"

La manera más sencilla de prevenir un paro cardiaco es con buenos hábitos, comer bien, hacer ejercicio y ante cualquier enfermedad acudir al médico, además de evitar el estrés.