Detectan arma blanca en secundaria de San Nicolás

Al sitio acudieron elementos de la Policía de San Nicolás, quienes tomaron conocimiento de la situación y quedaron a cargo de las indagatorias correspondientes

Una navaja fue localizada entre alumnos de una escuela secundaria ubicada en la colonia Estancia Minera, en el municipio de San Nicolás, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en la Secundaria Profesora Griselda Ruiz Lozano, situada sobre la calle Lora, donde directivos del plantel dieron aviso a la Policía de San Nicolás tras detectar el objeto punzocortante durante una revisión interna.

De acuerdo con la información proporcionada, la inspección fue implementada por maestros y padres de familia como parte de las medidas de vigilancia y prevención dentro de la escuela, logrando detectar una navaja en posesión de un alumno.

Padres de familia manifestaron su preocupación debido a la falta de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, lo que generó incertidumbre entre la comunidad escolar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de San Nicolás, quienes tomaron conocimiento de la situación y quedaron a cargo de las indagatorias correspondientes para determinar el origen del objeto y las responsabilidades, sin que hasta el momento se informen sanciones o personas detenidas.