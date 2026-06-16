Detectan a presunto monta choques y lo detienen en Monterrey

Se reveló que el inculpado fue visto por oficiales de esta corporación cuando realizaba maniobras para impactar otro automóvil.

Cuando realizaba maniobras para impactar a un automovilista, un “ Monta Choques” fue detenido por la Policía de Monterrey.

El sujeto identificado con Gabino Eduardo, de 34 años, fue interceptado en el cruce de Altamira y Los Astros en la colonia Barrio Estrella.

Se reveló que el inculpado fue visto por oficiales de esta corporación cuando realizaba maniobras para impactar otro automóvil.

Al marcarle el alto, el detenido intentó atacar a golpes a un policía y a pesar de que abordó su auto tipo Jac para darse a la fuga, fue capturado minutos después.

Durante las investigaciones trascendió que el vehículo con placas RYM 924-C tiene reportes de este tipo de accidentes en la ciudad de Saltillo.

El inculpado fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público para su investigación.