Detectan a presunto ladrón in fraganti y lo detienen en Monterrey

Cámaras de seguridad del C4 detectaron cuando un hombre ingresó a una tienda de conveniencia y posteriormente salió con producto robado

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente se robara 75 cajetillas de cigarros de una tienda de conveniencia, tras ser detectado por las cámaras del C4 regiomontano.

El hombre fue identificado como Juan Carlos V., de 33 años de edad, quien fue detenido en Guerrero y 15 de mayo, en el centro de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por el sector, cuando personal de la central de radio del C4 les informó que por medio del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad, detectaron que un hombre desprendía el cristal de la puerta de una tienda de conveniencia y se metía a robar.

Ante esto los oficiales se aproximaron al lugar, confirmando que el presunto iba saliendo del negocio con el producto de lo robado.

Al detenerlo le encontraron 75 cajetillas de cigarros, que sustrajo del mencionado comercio.

Se informó que de acuerdo a las características físicas, el detenido ha cometido ocho robos en negocios que se ubican en el centro de la ciudad, como en Juan I. Ramón y Colegio Civil, 15 de Mayo y Degollado, Ruperto Martínez y Guerrero, Madero y Villagomez, Venustiano Carraza y Tapia, entre otros.

Cabe mencionar que los hurtos los hacía durante la madrugada, a la hora que sabía que no había personal en la tienda.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.